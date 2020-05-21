Замедление распространения коронавируса ожидается в Украине в ближайшие дни, а первая волна эпидемии может схлынуть к концу сентября 2020-го. Такой прогноз дают ученые проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Киевского политехнического института, которые провели моделирование эпидемии в многослойной нейронной сети Back Propagation. Об этом сообщается на сайте КПИ.

По данным исследователей, в стране в ближайшие пять дней (с 21 по 25 мая) будет наблюдаться снижение скорости распространения инфекции. Прогнозируемое плато по новым инфицированным составляет 300-400 человек в день, выздоровевшим – 300-350.

Отдельно по Киеву ученые прогнозируют плато новых инфицированных - 40-50 человек в день, авыздоровевших - 20-30.

Ученые отмечают, что в течение месяца суточное количество выздоровевших приближается к числу новых больных. По их мнению, это свидетельствует о начале спада эпидемии.

Окончание первой волны прогнозируют до конца сентября. В то же время они не исключают, что осенью-зимой может начаться новая волна эпидемии, которая будет с меньшей амплитудой.

В предыдущем краткосрочном прогнозе проекта на период с 6 по 20 мая средняя статистическая погрешность составила 1,78% для результатов по Украине и 2,26% - по Киеву.

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