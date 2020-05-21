Дмитрий Гордон в блиц-интервью "Стране", рассказал, будет ли исполнять свои угрозы против радикалов, которые раскрасили его офис после скандальной программы с Игорем Гиркиным.

- Ваше последнее интервью с террористом Гиркиным вызвало бурную реакцию. Многие коллеги возмутились, а ультраправые вышли под офис вашей редакции и устроили там перфоманс. Вы в свою очередь записали видеообращение, где сказали, что обидчики будут наказаны, если не сотрут надписи со стен. Стерли? Будут наказаны?

- Вытерли все, кроме надписей на асфальте. Однако ночью шел дождь и к утру надписи исчезли.

- Что теперь будет с националистами? Вы их будете по одному отлавливать или потребуете завести уголовное дело?

- Если не будет официальных извинений, я отвечу пословицей: "Мы грузины не злопамятные: отомстим и забудем".

- А конкретнее?

- Я уже все сказал. Все личности идентифицированы.

- То есть, будут ли процессуальные действия в отношении Евгения Карася (лидер С14 - Ред.) и его соратников?

- Это зависит от МВД.

- Они вам больше не передавали "приветы"?

- Нет, они исчезли также стремительно, как и появились. О них нужно спросить у тех, кто их надоумил.

- А кто их, по вашему, надоумил?

- Это у них нужно спросить. Они стояли под офисом, когда интервью только начиналось.

- Прошло несколько дней, после того, как вы оказались в пуле эмоциональных рефлексий общества. Какие выводы вы, как журналист, для себя сделали из этого медийного случая?

- Первое: интервью можно брать когда угодно и у кого угодно. Второе: если ты преследуешь благие цели, а у меня эта цель - помочь своей родине, то тебя это укрепляет и усиливает. Третье - огромное количество завистников, которые ничего не сделали за эти 6 лет, а только подняли вой. Все это я назвал так: мыши закопошились, куры закудахтали и даже жабы с гадюками проявились. Я смотрю на них и вспоминаю спектакль в театре Леси Украинки "Из жизни насекомых". В любом случае, я им благодарен. Они увеличивают количество просмотров и делают меня популярнее. Когда обо мне плохо говорят "говнюки", это увеличивает мое самоощущение.

- Кстати, это спорный тезис. Лучше, когда говорят большие личности, а не мелкие. Чем выше враг, тем интереснее ореол вокруг вас. Разве не так?

- В любом случае, когда такие девочки, как Роман Скрыпин и Янина Соколова что-то пищат, то нормальные люди понимают, что человек все делает хорошо.

- Чья реакция вас удивила больше всего?

- Людей, от которых я никогда не думал, что дождусь таких одобряющих звонков и предложений помощи.

- Можете назвать имена?

- Нет, не могу.

- Читали негативные реакции? Кто больше всех удивил?

- Удивила реакция нескольких трусливых людей в погонах, которые испугались, что это их может задеть. Также реакция нескольких больных журналистов из Москвы. Соплежуи либеральные начали пускать слюни, как можно делать такие материалы в сотрудничестве со спецслужбами. Когда твоя родина оккупирована, можно вообще все.

- Что вы думаете о высказывании музыканта Андрея Макаревича, который сказал, что после интервью с Гиркиным на вашей журналистской карьере можно поставить крест?

- У нас с ним давние отношения. С 1989 года. Макаревичу кажется, что если ветераны спецслужб помогали готовить вопросы, то это плохо. Что касается высказывания о карьере, вспоминаю своего любимого писателя Евгения Евтушенко, который сказал: "Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее". Я никогда не делал себе карьеру. Карьера сама шла вдогонку за тем, что я делал.

- А что вы делаете? Вы сами себе можете это объяснить?

- Самовыражаюсь, ищу себя.

- Ради чего?

- Пишу историю.

- Самовыражение ради ради чего: жажда славы, признание, тщеславие. Что вас мотивирует на такие неординарные действия?

- Безусловно, стремление к тщеславию тоже присутствует, но меньше, чем в юности. Уже много лет у меня желание написать историю в лицах. Когда ты опрашиваешь людей, которые делали историю, то понимаешь, что это учебник истории, который останется на века. Это миссия.

- Интервью с Гиркиным, это самое эпатажное интервью в вашей карьере - с точки зрения реакции общества? Или были пожестче?

- Были разные, но по реакции общества, пожалуй, это самое эпатажное.

- Правда, что следующее интервью вы планируете сделать с беглым президентом Виктором Януковичем?

- Идут переговоры.

- Вы можете назвать самый главный вопрос, который планируете ему задать?

- Понимает ли он, что стал жертвой спецоперации, в результате которой было подписано соглашение. Речь в нем шла о том, что требование протестующих были удовлетворены. Соглашение подписал Янукович, лидеры оппозиции, министры иностранных дел Польши и Германии. Его отказался подписать только представитель России. А это уже интересный факт. Соглашение означало, что Майдан будет расходиться, но на сцену вышел Парасюк, один из участников Майдана и сказал, что они не будут расходиться. После этого к Януковичу приехал генерал Маломуж, бывший начальник службы внешней разведки Украины. Он сказал Януковичу, чтобы он уезжал, иначе - его убьют. Я считаю, что Януковича использовали в слепую.

- Какой будет реакция после этого интервью?

- Сначала пусть оно состоится.

- И последнее. Когда интервью с Путиным?

- Когда Путин согласится. Я неоднократно говорил, что хочу интервью с Путиным. И он об этом тоже знает.