В пятницу в Украине ожидается прохладная погода. Ночью похолодает до +2-8 градусов, а днем воздух прогреется всего до +10-15 градусов. Все это будет сопровождаться порывистым ветром. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди наиболее вероятны у северо-восточной части Украины. Карта. На юге и Закарпатье - солнце.

На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями. В Киеве в пятницу холодно, днем ​​не выше 10 + 13 градусов. Местные тонкие дожди возможны, но ничего существенного", - пишет синоптик и советует завтра одется теплее из-за ветра.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу Украину навестят ночные заморозки, а днем ожидается понижение температуры.

Также мы сообщали, что зеленый снег укрыл Антарктиду из-за глобального потепления.