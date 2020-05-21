Еще несколько месяцев, до тех пор, пока не появится вакцина и лечение от коронавируса, которое будет гарантировать выздоровление 99,9% больных, Украина должна осторожно выходить из карантина.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба силового ведомства.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно тем, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также нужно поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медикам. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, постепенно начали открываться пункты пропуска на границах с Евросоюзом. Также было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.

Напомним, завтра начнется второй этап выхода страны из карантина, во время которого заработает транспорт, откроются отели, фитнес-клубы, а затем и метро.

Ранее "Страна" подробно писала о том, в каких городах и регионах завтра ослабят карантин.