США уведомили Великобританию о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.

В то же время в МИД России заявили, что американская сторона не уведомляла Москву о решении выйти из договора.

В свою очередь в ООН, комментируя намерение США выйти из Договора по открытому небу, заявили, что "обеспокоены эрозией режима контроля над вооружениями между Россией и США".

В ООН опасаются, что выход США из Договора по открытому небу приведет к новой гонке вооружений.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить об этом шаге Москву в пятницу.

Издание отмечало, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва, якобы, нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, способное достичь Европы, а также запрещала полеты во время проведений крупных военных учений в стране. Также источники газеты указали, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Вместе с тем, по данным Пентагона и американских спецслужб, российская сторона, вероятно, использует полеты над территорией Соединенных Штатов, чтобы наметить инфраструктуру, которая может быть поражена при кибератаках.

О том, что Белый дом рассматривает выход из Договора по открытому небу, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в этом договоре.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. Он отметил, что реакция РФ "на готовящееся или потенциальное, эвентуальное решение Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать". Он высказал сомнение, что за США последуют другие страны.

В 2018 году сообщалось, что в подписанном президентом США Дональдом Трампом военном бюджете на 2019 год содержался ряд ограничений, касающихся Договора по открытому небу. Между тем в конце 2017 года Россия заявила, что с 1 января 2018 года, в ответ на действия США, прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по Договору об открытом небе.

В декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 г. действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Тогда же США заявляли, в частности, о намерении закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.



Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

Ранее "Страна" писала о том, что США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе.

Также мы сообщали, что МИД Украины не согласовал договор с ЕС об "открытом небе".