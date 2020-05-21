В Мадриде очень жарко, в Африке больше 40 градусов. Фото: pixabay

Пока в Украине май холодный и идут постоянные дожди - в западной Европе невероятная жара. В Мадриде ожидается 30 градусов тепла. Также жарко на африканском континенте - страдают Египет и Ирак.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице сообщила Наталья Диденко

"Если немного замерзли, можно посмотреть на Мадрид, Париж или Лондон - вот люди греются. Уже не говорю о центре Африки, Египет или Ираке", - написала синоптик. 

Она опубликовала карту погоды, где видно, что в центральной Африке очень жарко, погода местами превышает 40 градусов тепла, в большинстве мест - больше 30 градусов. 

На карте также видно, что в большинстве европейских столиц температура около 20 градусов тепла, жарче всего в Лондоне +26 и в Мадриде +30. 

Карта погоды Диденко 

Ранее "Страна" публиковала подробный прогноз погоды на пятницу, 22 мая

Также мы рассказывали, что в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы ночью в Киевской и западных областях местами опустится до нуля градусов.

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