Пока в Украине май холодный и идут постоянные дожди - в западной Европе невероятная жара. В Мадриде ожидается 30 градусов тепла. Также жарко на африканском континенте - страдают Египет и Ирак.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице сообщила Наталья Диденко



"Если немного замерзли, можно посмотреть на Мадрид, Париж или Лондон - вот люди греются. Уже не говорю о центре Африки, Египет или Ираке", - написала синоптик.

Она опубликовала карту погоды, где видно, что в центральной Африке очень жарко, погода местами превышает 40 градусов тепла, в большинстве мест - больше 30 градусов.

На карте также видно, что в большинстве европейских столиц температура около 20 градусов тепла, жарче всего в Лондоне +26 и в Мадриде +30.

Ранее "Страна" публиковала подробный прогноз погоды на пятницу, 22 мая.

Также мы рассказывали, что в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы ночью в Киевской и западных областях местами опустится до нуля градусов.