Один человек погиб и второй травмировался в результате оползня канализационного коллектора, который произошел в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

"21 мая в 16:21 в г. Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека, которые спасателями ГСЧС были подняты на поверхность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один человек спасен и передан медикам. А второго пытались реанимировать, но он скончался.

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