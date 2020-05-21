В Харькове неизвестный, представившись ветераном АТО, жестоко избил парня, который оказался лауреатом премии "Гордость страны". Его друзья снимали происходящее на видео.

Ролик опубликовал в четверг, 21 мая, телеграм-канал "ХС Харьков".

Конфликт произошел на почве того, что обидчику не понравилось удостоверение помощника депутата 7 созыва, на котором стояла дата за 2020 год. Молодой человек посчитал удостоверение ненастоящим, рассказал о том, что двадцатилетние парни служат в АТО, посоветовал Ивану тоже пойти на фронт и избил его кулаками и ногами в область головы и туловища.

Позже выяснилась личность избитого молодого человека. Оказалось, Иван Литвинов, который занимается волонтерской работой в детских домах. При этом сам сирота.

"Как оказалось, избитый парень это тот самый тип, который пел песни в костюме Верки Сердючки. Зовут его Иван, он сирота из детдома", - говорится в сообщении канала.

Затем удалось установить, что перед инцидентом у Ивана возник конфликт с патрульными.

Отметим, что Иван также получил престижную награду "Человек года", а с назначением его поздравлял сам мэр Харькова Геннадий Кернес. На Фейсбуке у Ивана также есть фотографии с известными личностями. Он сфотографировался с президентом Владимиром Зеленским, Дзидзьо, Ириной Билык и другими.

Иван с Владимиром Зеленским. Фото: Фейсбук

Иван с Дзидзьо 2020 г. Фото: Фейсбук

Иван с Ириной Билык 2019г. Фото: Фейсбук

Напомним, ранее под Харьковом подростки избили девушку и выложили видео с насилием в социальные сети.

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