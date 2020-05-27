На днях стало известно, что ГБР начало расследование прослушки разговоров Порошенко и Байдена. Следствие намерено выяснить, кто именно записывал их беседу.

В группе поддержки Байдена и Порошенко наиболее популярная версия, что к записи беседы и к последующему "сливу" приложили руку "русские спецслужбы" (их агентом прямым текстом называют нардепа Андрея Деркача, который эти записи обнародовал).

В то же время, как уже писала "Страна", записи могли быть сделаны из кабинета Петра Порошенко. Голос экс-президента Украины звучит четко, а речь Байдена явно по громкой связи.

Также мы изложили аргументы бывших и нынешних сотрудников Администрации президента и украинских спецслужб, которые сказали, что в Украине нет нормы по обязательной записи переговоров первых лиц государства и практически исключили возможность несанкционированной прослушки разговоров Порошенко у него в кабинете.

По их мнению, разговоры записывал сам экс-президент.

О том, каким образом записи могли "уплыть", было высказано две версии. Первая - их просто продал тот, кто имел доступ к носителям, на которых записи хранились (либо были оттуда кем-то выкрадены). Вторая - их "слив" еще в феврале-марте прошлого года, накануне выборов президента Украины, допустил сам Порошенко, через экс-генпрокурора Юрия Луценко, пытаясь заручиться поддержкой президента Трампа.

Разберем эту версию подробнее.

Как Луценко и Порошенко предлагали Трампу сделку по Байдену

В начале этого года Конгресс США опубликовал переписку близкого к соратнику Трампа Джулиани бизнесмена Льва Парнаса и ряда украинских политиков, имевшую место в 2019 году.

Наибольший интерес в ней представляет общение Парнаса и Юрия Луценко.

Исходя из этой переписки, можно предположить, что примерно в феврале 2019 года Луценко и Порошенко через Парнаса предложили сделку команде Трампа.

Луценко пообещал передать американцам украинский компромат на Байдена и его сына. А взамен просил о двух услугах. Первая - организовать визит в США и встречу с Трампом Петра Порошенко прямо накануне выборов президента Украины (что можно было бы представить как однозначную поддержку со стороны Америки). Вторая - отозвать из Киева посла США Мари Йованович, так как Луценко и Порошенко были уверены, что она работает на выборах против них. Против Йованович имели зуб и у Трампа, так как считали, что она помогает демократам.

Переписка Парнаса и Луценко состоит из 651 сообщения.

Плотное общение двух мужчин начинается примерно в конце февраля 2019 года. Они постоянно договариваются о встречах и вместе ужинают.

В Киеве они встречаются в ресторане "Сим-Сим" на Окружной, "Шах плов" и других местах. Парнас любит восточную кухню, Луценко - тоже, иногда предпочитая пивные рестораны. Часто встречаются в киевских отелях - Hilton, 11 Mirrors.

При этом свои действия Луценко координирует с Порошенко.

"Жду вводную от президента", - пишет Луценко перед одной из встреч.

В десятых числах марта Парнас передает Луценко предложение об интервью от издания The Hill. Луценко на это соглашается и вскоре озвучивает сенсационный компромат на Мари Йованович - как она диктовала Украине, кого нельзя уголовно преследовать.

Вероятно, вслед за этим Луценко и Порошенко ожидали каких-то ответных действий с американской стороны. В виде приглашения Порошенко на встречу к Трампу, например.

Но этого не последовало, что вызвало у Луценко нескрываемое раздражение.

"Извини. Но все это просто зае@ло. Я не получил визита. Мой Первый не получил ни х...ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы - все. Вы - потом. Это нечестно", - написал Луценко.

То есть сообщения Луценко показывают, что Порошенко пытался обменять поддержку Трампа на обещание "взуть" Байдена.

Также Луценко пишет, что передает Парнасу документы "слива из НАБУ в посольство" по делу Байдена и "Буризмы". Но более интересные бумаги Луценко Парнасу не показывает. Утверждая, что у него есть платежка фирме сына Байдена из Украины, генпрокурор пишет: "Передам через нового посла".

После того как Порошенко уже проиграл, общение Луценко и Парнаса не прекратилось, и они продолжали координировать работу по борьбе с Байденом.

Так, 14 мая генпрокурор на брифинге сказал, что готов предоставить многомиллионные платежки в отношении сына Байдена.

"Теперь мы уже изъяли всю документацию и видим все суммы платежей этим и другим лицам. Компания "Burisma" платила физическим лицам, например господину Квасневскому, так и юридическим лицам, которые связаны с сыном господина Байдена, которого зовут Хантер Байден. Я могу сказать, что это миллионные платежи. Не могу сообщить ни дат, ни платежки, но они есть у нас в распоряжении. Мы наконец их получили в установленном законом порядке в этом году", - заявил на брифинге Луценко.

После этого Парнас пытается узнать, как прошло мероприятие. Луценко не отвечает, и бизнесмен пишет генпрокурору: "Как успокоишься, набери меня". "Я спокоен как х...й после акта", - отвечает через некоторое время Луценко.

Какое отношение это могло иметь к опубликованным Деркачом разговорам Байдена и Порошенко?

Непосредственно о них не упоминается. Но вся переписка сквозит намеками Луценко, что у него есть еще более мощный компромат на Байдена.

И нельзя исключать, что в числе такового подразумевались и разговоры Порошенко - Байден, которые сам экс-президент и мог передать Луценко в качестве доказательств "серьезности намерений" украинской стороны в сделке "встреча с Трампом в обмен на компромат против Байдена".

Успел ли Луценко передать эти записи американцам? Из переписки этого не следует.

Тем более что американцы так и не организовали встречу Порошенко и Трампа. А значит, для экс-президента сделка с командой Трампа потеряла какой-либо смысл.

В то же время она не потеряла смысла для самого Луценко, который пытался удержаться в кресле или получить гарантии неприкосновенности после ухода Порошенко. И если к тому времени экс-генпрокурор уже получил от экс-президента эти записи, он мог использовать их и без санкции хозяина. Передав американцам либо непосредственно Андрею Деркачу.

К слову, о том, что отношения Луценко и Порошенко далеко не столь теплые как раньше свидетельствует и тот факт, что жена экс-генпрокурора Ирина Луценко прошлой осенью сложила мандат депутата от фракции "Евросолидарности".

Естественно, все это предположения, но они вполне могут оказаться близки к истине, учитывая контекст событий.

Скандал с пленками Байдена-Порошенко

19 мая нардеп Андрей Деркач собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что в Офис Генпрокурора для расследования факта возможной госизмены передали записи разговоров экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-премьера США Джозефа Байдена.

Записи были сделаны в 2015-2016 годах - перед выборами президента в США. На пленках Байден отдает распоряжения Порошенко. А тот согласовывает с вице-президентом США все ключевые назначения в стране - генпрокурора и премьер-министра. Мы публиковали полный текст скандальных пленок. Также мы рассказывали, что эти записи означают.

У Байдена назвали пленки "дыркой от бублика". А Порошенко обвинил в сливе "пятую колонну Кремля".

А Офис генпрокурора завел дело о госизмене Порошенко в связи с записями разговоров с Байденом.