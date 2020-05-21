В пятницу, 22 мая, на большей части Украины ожидается солнечная, но прохладная погода без осадков. Кратковременные дожди пройдутся по северным регионам страны, а также по Киевской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областям.

В ночь на пятницу в западных областях ожидаются заморозки 0-3 градуса. Температура воздуха опустится до +3-9 градусов. Днем потеплеет до +11-15 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 22 мая в большинстве восточных регионов, Николаевской и Черновицкой областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о ночных заморозках и обещала потепление в Украине на следующей неделе.

Также мы сообщали, что "капризный" май принесет заморозки, дожди и сильный ветер.