Следствие изменило подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко. Теперь Антоненко является не организатором, а исполнителем преступления. Из его мотивов убрали знаменитое "величие арийской расы". И теперь дело выглядит как выполнение Антоненко заказа неких "неустановленных лиц".

Об этом в четверг заявил адвокат Антоненко Леонид Маслов на своей странице в Facebook.

"Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста".

Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылка на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УКУ - корыстный или заказной мотив).

Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору.

Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок", - написал Маслов.

Юрист также отметил, что к дело добавили еще и уничтожение машины "Субару" Шеремета, а также хранения неизвестной взрывчатки, что добавляет еще две статьи в обвинения.

По его словам, завтра должно состояться завершение расследования и раскрытие всех доказательств.

Напомним, еще в декабре "Страна" пришла к тем же выводам, анализируя первое подозрение по делу Шеремета.

Ранее суд не удовлетворил апелляцию Антоненко оставив его под стражей до лета. Другую подозреваемую в убийстве Шеремета, Яну Дугарь, Печерский суд оставил под домашним арестом до 31 мая. А в среду, 1 апреля, суд в Киеве продлил содержание под стражей подозреваемой Юлии Кузьменко.