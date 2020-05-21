Скандал вокруг публикации записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена набирает обороты.

Из последнего - слухи о том, что из Госдепа якобы настойчиво советуют Украине не заниматься расследованием дела против Порошенко, так как будет расценивать это как вмешательство в американские выборы.

И сегодня же стало известно, что Печерский районный суд обязал генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Байдена по факту вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Шокина.

А в Раде идет подготовка к созданию Временной следственной комиссии по новому кассетному скандалу.

Подробности - в статье "Страны".

А был ли звонок из Госдепа?

Сегодня с утра прошла информация, что в Госдепе предупредили Украину о недопустимости вмешательства в выборы в США из-за расследования относительно пленок Порошенко-Байдена.

Якобы представители нескольких структур украинской власти получили сигналы из Вашингтона о том, что заявление Зеленского по делу пленок Порошенко-Байдена крайне опасно и его можно трактовать как попытку повлиять на президентскую предвыборную кампанию в США.

Также в Госдепе сообщили, что этот скандал имеет "русские корни".

Реакция Вашингтона объяснялась тем, что Генпрокуратура возбудила уголовные дела против Порошенко по факту госизмены (он выполнял команды иностранного государства по смене кадров в органах украинской госвласти). А Зеленский на своей пресс-конференции в среду дал понять, что позитивно относится к данному расследованию и анонсировал проблемы у Порошенко.

Данная информация выглядела правдоподобно, так как известно, что политику США в отношении Украины по-прежнему контролирует демократическое лобби в Госдепе, которому раскрутка данного скандала, естественно, не выгодна.

В тоже время, близкие к Госдепу источники "Страны" не подтверждают, что в Киев были посланы официальные сигналы от США относительно кассетного скандала.

"Никаких официальных контактов с МИДом, нардепами, Офисом президента по этому поводу не было. Может быть кто-то в личном порядке звонил, но это не имеет значения. Потому что это не официальная позиция. Официальную же позицию по этому поводу Госдеп не выссказывал даже по закрытым каналам. Вообще, все ждут утверждения нового посла в Украине Кейта Дейтона, который и будет непосредственно на месте координировать американскую политику в отношении Украины", - говорит источник.

Экс-нардеп Андрей Артеменко, который сейчас живет в США и взаимодействует с близким окружение Трампа, считает, что информация о сигналах Киеву из Госдепа и "русских корнях" кассетного скандала – фейк, разгоняемый близкими к демократам и их спонсорам СМИ.

"Уголовное дело, которое было возбуждено по факту обнародования этих пленок, подразумевает расследование в Украине. Порошенко уже наговорил на несколько статей, в том числе на 111 – государственная измена. Ему может грозить от 15 лет. Киев должен обратиться в рамках международно-правовой помощи в Минюст США для того, чтобы допросить второго фигуранта разговора – Байдена. Понимая, какие будут дальнейшие шаги, сторонники Байдена пытаются их нивелировать фейками и медийными вбросами. Это общая стратегия, которой придерживаются демократы. Информация о "русском следе" – вообще чистый бред", - сказал нам Андрей Артеменко.

Ирина Верещук, депутат фракции “Слуга народа”, которые выступила одним из инициаторов создания Временной следственной комиссии Рады, также говорит, что ей не поступало никаких сигналов о недовольстве Вашингтона.

“Я не чувствую этого давления, если бы оно было, я бы об этом точно сразу же сказала. А так о давлении читала и слышала СМИ только. Заявление о создании ВСК зарегистрировано депутатом из нашей фракции Сергеем Демченко. Есть пять дней на то, чтобы каждая фракция предложила своих депутатов, которые войдут в ВСК. Слуга народа своих уже подала, у нас было много желающих. По идеи на следующей пленарной неделе будем голосовать за создание ВСК. Кстати, “Европейская Солидарност тоже заявляла, что от них будут кандидаты”, - сказала "Стране" Ирина Верещук.

Медийная битва в США

Тем временем, американские СМИ близкие к двум противоборствующим политическим лагерям полярно комментируют ситуацию.

"Утечка кассет с участием Джо Байдена может снова втянуть Украину во внутреннюю политику США", - пишет Bloomberg, чей владелец подавал свою кандидатуру на выборы от демократов, но снялся в пользу Байдена.

Возвращение Украины в американские политические дебаты, по мнению Bloomberg, грозит Трампу тем, что его снова могут обвинить в давлении на Зе во время телефонного разговора в июле прошлого года с целью расследования дела против Байдена в обмен на военную помощь. Трампа обвинили в "услуге за услугу", из-за чего ему чуть не объявили импичмент.

А близкие к республиканцам СМИ, напротив, настаивают на том, что пленки, как раз и доказывают, что это Байден, а не Трамп, просил у Киева "услугу за услугу".

"Новые записи показывают, что Порошенко согласился с планом Байдена, хотя не верил, что Шокин совершали проступки. Порошенко на пленках говорит, что у него "нет информации" о том, что Шокин сделал "что-то не так", - сообщает Fox News.

Дело против Байдена в Украине

Тем временем, Офис генерального прокурора Украины обязали начать расследование возможного вмешательства Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора… внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, - Ред.)… сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины… бывшего вице-президента США ", - говорится в постановлении суда.

Напомним, Виктор Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Президент Петр Порошенко принял решение о его увольнении из-за ультиматума, который поставил ему Джо Байден. Сам Байден говорит, что поставил этот ультиматум из-за противодействия реформам, которое оказывал Шокин. А Шокин утверждает, что из-за того, что он расследовал дела против украинской компании "Бурисма", в которой работал сын Байдена.

Неизвестно, насколько активно Офис генпрокурора будет расследовать это дело, но сам факт его возбуждения может быть использован против Байдена на выборах в США.

Продолжение следует

По информации "Страны", "пленки Деркача" – лишь часть компромата, который в ближайшее время будет обнародован касательно деятельности Петра Порошенко и его связей с представителями Демпартии США.

"Это будут записи встреч и переговоров верхушки прошлой власти Украины и США", - говорит источник в депутатском корпусе Рады.

Очевидно, что будет нарастать и противодействие этому процессу со стороны Демпартии и ее лобби как в Госдепе и в посольстве США, так и в международных структурах.

Как уже писала "Страна", среди украинских банкиров ходят слухи, что из-за скандала с разговорами Байдена и Порошенко могут отсрочить предоставление транша МВФ.