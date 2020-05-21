Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", более известный как "антиколомойский" закон".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

После подписания Зеленским "антиколомойского" закона Украина формально выполнила все условия МВФ. Но, как уже писала "Страна" на финансовом рынке ходит слух, что после публикации разговоров Байдена и Порошенко с МВФ возникли некоторые нюансы.

Так ли это или нет - увидим в ближайшее время, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Отметим, что так называемый "антиколомойский" закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Напомним, что "антиколомойский" закон во втором чтении Рада приняла 13 мая. За него свои голоса отдали 270 нардепов.

Также мы писали, что законопроект был поддержан в первом чтении в конце марта. Во время подготовки документа ко второму чтению к нему было подано около 16 тысяч правок.