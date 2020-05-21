С 10 июня в Украине заработают внутренние помещения ресторанов, а с 15 возобновятся авиаперелеты - Минздрав
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, но с определенными ослаблениями ограничительных мер.
Что разрешено в этот период, а что остается под запретом, разъяснило Министерство охраны здоровья с помощью инфографики.
В регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:
- с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);
- с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;
- с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;
- с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;
- с 15 июня - возобновить авиаперевозки.
В то же время остаются под запретом:
- пребывание в общественных местах без маски;
- нахождение на улице без документов;
- самовольное оставление мест изоляции;
- проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;
- посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.
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