Скоро украинцам можно будет посидеть внутри кафе. Фото: pixabay.com

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, но с определенными ослаблениями ограничительных мер.

Что разрешено в этот период, а что остается под запретом, разъяснило Министерство охраны здоровья с помощью инфографики.

В регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:

  • с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов); 
  • с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;
  • с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;
  • с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;
  • с 15 июня - возобновить авиаперевозки.

Инфографика - что разрешат с 22 мая в Украине

В то же время остаются под запретом:

  • пребывание в общественных местах без маски;
  • нахождение на улице без документов;
  • самовольное оставление мест изоляции;
  • проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;
  • посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

Что в Украине запрещено до 22 июня

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