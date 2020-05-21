Выяснились подробности гибели командира батальона полиции "Луганск-1" Сергея Губанова. 20 мая он подорвался на растяжке, когда вместе с тремя другими бойцами проводили контрдиверсионную работу по борьбе с контрабандой вблизи поселка Трехизбенка.

Об этом рассказал боец батальона "Луганск-1", передает hromadske.

"Они там часто ходили, часто работали. Но на этот раз подорвались на растяжке. Никто не сможет сказать, когда ее там поставили - может месяц назад, может за час до того, как они пришли", - говорит боец.

Батальон "Луганск-1" патрулирует почти 100-километровую линию разграничения от Крымского до Станицы Луганской. Но особое внимание было приковано именно к участку в районе Трехизбенки, где подконтрольную и неподконтрольную территории разделяет лишь неглубокая река шириной 30 метров.

"Именно на этом месте мы постоянно останавливали контрабанду, которую там переправляют на лодках. Они, видимо, ожидали, что кто-то зайдет, кто-то придет", - добавил боец.

Он уточнил, что среди трех человек, которые получили ранения, один находится в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, и один (заместитель комбата) получил легкие ранения.

Прощание с Сергеем Губановым состоится 22 мая в 10:00 в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра в Северодонецке.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за гибели комбата в Луганской области объявили траур.

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