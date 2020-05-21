Власти Соединенных Штатов официально заявили о своем намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушения его условий Россией.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщает издание Associated Press.

Как отмечается, в администрации президента США Дональда Трампа уже оповестили иностранных партнеров о своем решении покинуть договор.

По словам высокопоставленных чиновников в АП, согласно условиям пакта, США формально выйдут из договора через полгода. Они также отметили, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

"В ходе этого анализа стало совершенно ясно, что оставаться участницей Договора об открытом небе - больше не в интересах Америки", - сказал один из чиновников, добавив, что Россия нарушает соглашение и реализует его таким образом, что это может способствовать военным угрозам в отношении США и союзников.

Напомним, о том, что США собираются выйти из Договора по открытому небу стало известно 6 ноября. В МИД РФ тогда заявили, что такие действия не стали бы "сюрпризом" для Москвы и она готовит ответные меры. Позже российский министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что конкретный ответ российской стороны будет зависеть от того, последуют ли их примеру другие страны НАТО.

Как известно, Договор по открытому небу, впервые подписанный в 1992 году, стал мерой для укрепления доверия в Европе после Холодной войны. Оно позволяет 34 государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и военным мероприятиях друг друга.