В Одессе вблизи затонувшего танкера Delfi сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. По предварительным данным, допустимые экологические показатели превышены в 15 раз. Об этом сообщил и. о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярный, передает "Радио Свобода".

Уточняется, что загрязнение зафиксировано ночью сотрудниками муниципальной спасательной службы. На место ЧП прибыла муниципальная экологическая лаборатория, специалисты которой взяли пробы воды. По состоянию на сейчас загрязнение на воде устранили с помощью абсорбирующего порошка.

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать Администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - пояснил Заярный.

Кроме того, депутат городского совета Александр Иваницкий заявил журналистам, что город будет через суд требовать от собственника убрать затонувший танкер с пляжа.

Напомним, в ноябре 2019 года танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы во время урагана.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Одессы обещали убрать с мели танкер Delfi до 15 апреля.

Также мы сообщали, что установлены причины аварии танкера Delfi у порта Южный под Одессой.