"Это популизм". Глава Минюста Малюська задумал отменить люстрацию советских чиновников,
Министерство юстиции Украины планирует отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Для реализации этой задачи Верховная Рада должна проголосовать за новую редакцию закона о люстрации, старая версия которого была раскритикована Европейским судом по правам человека.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Как сообщает портал, в ближайшие дни законопроект о люстрации должен одобрить Кабинет министров, после чего документ направят на голосование в парламент. Новая редакция законопроекта была подготовлена с учетом рекомендаций ЕСПЧ.
Среди прочего в документе предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам главы Минюста Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.
"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - пояснил министр.
В Министерстве юстиции также считают, что чиновники, которые незаконно подверглись люстрации в Украине, могут претендовать только на компенсации, но не на восстановление в должности.
Ранее "Страна" приводила заявление Малюськи о желании правительства сохранить люстрацию в Украине в "ограниченном виде".
Мы также писали, что законность люстрации вслед за вердиктом ЕСПЧ оценивал Конституционный суд, но так и не вынес решения.