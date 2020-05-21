Министерство юстиции Украины планирует отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Для реализации этой задачи Верховная Рада должна проголосовать за новую редакцию закона о люстрации, старая версия которого была раскритикована Европейским судом по правам человека.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Как сообщает портал, в ближайшие дни законопроект о люстрации должен одобрить Кабинет министров, после чего документ направят на голосование в парламент. Новая редакция законопроекта была подготовлена с учетом рекомендаций ЕСПЧ.

Среди прочего в документе предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам главы Минюста Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.

"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - пояснил министр.

В Министерстве юстиции также считают, что чиновники, которые незаконно подверглись люстрации в Украине, могут претендовать только на компенсации, но не на восстановление в должности.

Ранее "Страна" приводила заявление Малюськи о желании правительства сохранить люстрацию в Украине в "ограниченном виде".

Мы также писали, что законность люстрации вслед за вердиктом ЕСПЧ оценивал Конституционный суд, но так и не вынес решения.