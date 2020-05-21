Начальнице центрального отделения госбанка в Киеве сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении в нелегальном завладении средствами клиентов банка в размере одного миллиона гривен. По данным следствия, злоумышленница, злоупотребляя служебным положением, действовала в сговоре с другими сотрудниками отделения. Таким образом были присвоены денежные средства 19 клиентов банка.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Сообщники фигурантки, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе, и без ведома клиентов банка, меняли информацию, которая обрабатывается в системе. В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о присвоении подозреваемой еще 9 миллионов гривен. Кроме того, в рамках следствия будет предоставлена правовая оценка соучастникам.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы и запрет на срок до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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