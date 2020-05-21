Кабинет министров, ранее распорядившийся возобновить работу метро с 25 мая, в Киеве может не разрешить пользоваться подземкой с этой даты. Это связано с плохой эпидобстановкой в столице.

О продолжении ограничительных мер в отношении метрополитена сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть", - сказал собеседник издания.

Эту информацию прокомментировали в Киевской горгосадминистрации и метрополитене

В мэрии настроены, что метрополитен все же откроется 25 числа.

"Кабмин принял решение. Они должны получить документ. У нас нет такой информации, что оно может не открыться. Мы настроены, что оно откроется. Но еще завтра, есть пятница, чтобы получить документ. Мэр сегодня на брифинге заявил, что мы настроены, что все будет хорошо и 25-го числа метро заработает", - сказала пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

В пресс-службе метрополитена тоже не видят оснований для того, чтобы не открывать метро, хотя официального документа от правительства еще не получали.

"Сейчас прозвучали заявления, мы готовимся. Но мы просто еще ждем физический документ - решение Кабмина, постановление. Я думаю, что отдел документооборота его просто готовит. Согласно закону, они будут оформлять. Это все в рамках одного документа. Возможно, завтра его пришлют. Возможно, послезавтра. Они нам должны его просто сбросить в систему. Но это технический момент, мы готовимся встречать пассажиров в понедельник", - прокомментировала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон..

Ранее "Страна" рассказывала, как столичный метрополитен готовится вернуться к обычному режиму работы. Пресс-секретарь КП объясняла, какие правила могут ввести в киевском метро после открытия.

Как мы писали, из-за закрытого метро и неполноценной работы наземного общественного транспорта мегаполис постоянно страдает из-за пробок.