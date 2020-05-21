Украинские рестораны, которым с 11 мая разрешили принимать гостей только на летних площадках, запустили в соцсети Instagram флешмоб. Они призывают своих гостей поддержать их обращение к властям с требованием спасти отрасль и позволить им работать в обычном режиме.

В своих записях, отмеченных хештегом #відкрийресторани, представители ресторанов напоминают, что в их индустрии в Украине занят каждый 20-й работающий украинец. Всего это около миллиона человек.

"Пожалуйста, дайте нам работать и кормить наши семьи. С 22 мая открывают общественный транспорт, спортивные клубы. С 25 мая запускают метро! Рестораны точно могут более безопасно организовать дезинфекцию и другие меры безопасности для своих посетителей чем метро", - отмечает основатель OBS-Odessa Barmen School&Shop Дмитрий Кузнецов.

"В моих заведениях более безопасно, чем в супермаркете или хозяйственном магазине! Мы организовали дезинфекцию на входе в ресторане, проверяем температуру каждому! Мы делаем все, что необходимо для безопасности гостей! Держим расстояние между столами и организовали бесконтактное заказ блюд, проводим дезинфекцию всего и еще тщательнее проверяем кухню!" - отметил бизнесмен и ресторатор Эктор Хименес-Браво.

"Мы открываем свои заведения вопреки всему и только от большой любви к делу и конечно к вам, нашим дорогим гостям! Без вашей помощи и поддержки нам не справиться! Сделайте репост этой публикации с хештегом - #відкрийресторани", - сказано на странице киевского заведения Khu Yum.

"Рестораны точно могут работать более безопасно организовать дезинфекцию и все, что небходимо для безопасности их гостей, чем метро!" - обращается к своим подписчикам и властям херсонское Cafe Monya.

Напомним, Кабмин разрешил с 22 мая запустить транспорт, с 25 - открыть метро и детсады.