На Донбассе за последние два дня - два погибших бойца. Оба - в Луганской области. Что конкретно произошло - вражеская атака или два подряд самоподрыва на мине - доподлинно неизвестно.

Но обе смерти совпали по времени с обострением отношений между Киевом и "республиками" Донбасса.

Разбирались, что произошло.

Гибель наводчика ВСУ

Сегодня, 21 мая, штаб Операции объединенных сил сообщил о попадании 120-миллиметровой мины в украинский военный грузовик. Погиб один военный, пятеро получили ранения.

Инцидент произошел на Луганщине в 4 часа утра. Как стало известно, погибший - рядовой 93-й ОМБР "Холодный яр" Евгений Сафонов, бывший шахтер из Павлограда. Остальные раненые - из того же войскового соединения.

"Сафон", как говорится в заявлении бригады, ранее воевал в батальоне "Айдар".

Интересно, что в бригаде погибшего Сафонова характеризуют как "лучшего наводчика". Эта военная должность может означать работу на танке или боевой машине пехоты. Там наводчик непосредственно ведет стрельбу.

Второй вариант - работа собственно в артиллерии.

В "ЛНР" уже изложили свою версию произошедшего. Там утверждают, что грузовик, который из Крымского направлялся в Нижнее, подорвался на мине, которую накануне установили ВСУ, опасаясь наступления со стороны "ЛНР".

В Луганске заявляют о гибели одного и ранении трех украинцев (то есть собственно даже занижая украинские потери).

Гибель комбата Губанова

Вчера на Донбассе погиб полковник полиции Сергей Губанов - командир батальона спецназначения "Луганск-1". И бывший начальник луганского городского управления милиции, который одно время находился в плену у сепаратистов.

Это произошло в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Губанов погиб при выполнении служебного задания - патрулирования населенных пунктов вдоль Северского Донца, по которому проходит линия разграничения. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

В Нацполиции сообщили, что Губанов и его подчиненные подорвались, "попав на вражеское взрывное устройство". То есть наступив на мину, установленную на подконтрольной территории. Или же за ее пределами - смотря какое задание было у группы.

СМИ утверждают, что полковник подорвался на кем-то установленной растяжке. Причем произошло это у берега Донца - на месте, где в силу узости русла реки часто переправляют контрабанду.

"Именно на этом месте мы постоянно останавливали контрабанду, которую там переправляют на лодках. Они, видимо, ожидали, что кто-то зайдет, кто-то придет", - рассказал один из бойцов батальона "Луганск-1".

Что происходит сейчас на Донбассе

Накануне "ЛНР" и "ДНР" объявили о том, что приводят свои вооруженные силы в боевую готовность и начинают сборы резервистов. Позже о том же объявила Украина. Сепаратисты обвинил Киев в обстрелах и гибели мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина стреляет только в ответ.

При этом мирные жители получают ранения и гибнут главным образом на неподконтрольной территории, что подтверждается и отчетами ОБСЕ.

"Страна" уже разбиралась, что означает обострение на Донбассе и будет ли война.

Обращает на себя внимание, что после заявления "ДНР" и "ЛНР" обстановка действительно обострилась: за вчера и сегодня погибли двое украинских военных. Один из которых высокопоставленный.

Уже вчера Зеленский заявил, что Украина инициирует экстренную встречу минской группы. Пока о результатах этой инициативы ничего не известно.

Сподвигнет новый виток войны к новым договоренностям о прекращении огня на Донбассе - покажет время.