За зиму 2019-2020 "Киевавтодор" потратил больше денег на мероприятия по уборке снега, чем за прошлый зимний сезон 2018-2019 гг.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос юриста Ростислава Кравца, который он опубликовал в Facebook в четверг, 21 мая.

Согласно документу, в этом году коммунальщики не смогли полностью освоить выделенные на уборку снега средства. Так, было потрачено 395 миллионов гривен из 479 выделенных. Тем не менее сумма все равно оказалось больше, чем в прошлом году - 328 млн гривен.

Отметим, что в этом году впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве так и не наступила метеорологическая зима. Устойчивого снежного покрова не было за все три месяца, а средняя температура держалась выше нуля, в общем она за декабрь-февраль составила +2 градуса, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Напомним, что из-за бесснежной зимы в столицу даже пришлось привозить снег из Карпат, а склоны для катания на Голосеевской горке в Протасовом Яру заснеживали специальными пушками.