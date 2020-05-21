Народные депутаты от фракции "Голос" зарегистрировали в Раде законопроект, который предусматривает увеличение расходов из Госбюджета на так называемое "сохранение культурной памяти".

Документ №3505 от 19 мая опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, они предлагают увеличить финансирование Национального мемориального комплекса героев небесной сотни на почти 22 млн гривен и архива Института национальной памяти на 25 млн гривен. Еще 2 миллиона предлагают выделить на реставрацию Братского монастыря на Подоле в Киеве.

Увеличить финансирование этих объектов депутаты предложили за счет снижения расходов на реорганизацию Государственной фискальной службы.

Как говорится в пояснительной записке к документу, средства на ГФС были выделены без "надлежащего обоснования и общественной целесообразности".

Напомним, в конце марта депутаты внесли изменения в бюджет, которыми сократили статью по строительству объектов общегосударственного значения в сфере культуры до 100 млн грн, расходы на Музей Героев Небесной сотни и Институт нацпамяти были снижены до 30 млн грн, а финансирование реставрации Братского монастыря на Подоле было отменено полностью.

Также мы писали, что 18 апреля президент Зеленский подписал закон об изменениях госбюджета-2020.