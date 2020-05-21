Украина, только по искам в ЕСПЧ выплатившая потерпевшим больше миллиарда гривен за 5 лет, решила остановить выплаты по решениям судов до конца текущего года. Государственное казначейство будет накапливать долговые обязательства.

Об этом сообщает сайт UBR со ссылкой на решение содержится в недавно принятых изменениях к закону "О государственном бюджете".

Решения о взыскании средств из государственного и местного бюджетов исполняют исключительно органы Государственной казначейской службы Украины. Эти полномочия предусмотрены ч.1 ст.25 Бюджетного кодекса. В ней говорится, что Казначейская служба осуществляет бесспорное списание средств государственного и местного бюджетов на основании решения суда.

Однако парламент приостановил применение упомянутой статьи Бюджетного кодекса до 1 января 2021 года.

"До конца этого года Государственная казначейская служба, по сути, лишена своих полномочий на бесспорное списание средств государственного и местного бюджетов на основании решения суда. Теперь, даже имея на руках вступившее в законную силу решение суда о взыскании из бюджета денежных средств и соответствующий исполнительный документ, получить причитающиеся суммы будет невозможно", – прокомментировал ситуацию юрист Стас Карпов.

Госказначейство продолжает прием документов на выплату, но самих выплат не делает, а лишь формирует очередь из заявителей. Эксперты не берутся оценить, сколько заявлений и на какую сумму накопится к следующему году, и какой срок понадобится государству, чтоб рассчитаться со всеми долгами.

Между тем Украина ждет от МВФ очередной кредит, который увеличит сумму внешнего долга страны на 5 млрд долларов без учет процентов.

Ранее "Страна" сообщала, что с 2021 года правительству Украины придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году $3,8 млрд госдолга.