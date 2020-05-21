В Украину прибыла партия американской нефти WTI, которая ранее не импортировалась в страну. 76 430 тонн сырья доставлены танкером UMLMA под флагом Катара. Об этом сообщается на сайте Администрации Одесского морского порта.

"Порт отправки - Nederland Texas. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что так называемая "легкая техасская" нефть - West Texas Intermediate (WTI) доставлена в Украину впервые. Используют ее в основном для производства бензина. Традиционно высокий спрос на нефть этой марки в США и Китае.

Напомним, что накануне цены на нефть эталонных марок WTI и Brent продолжали расти в ходе торгов и прибавили более 3% после публикации доклада министерства энергетики США, в котором сообщается о неожиданном сокращении запасов нефти в стране.

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