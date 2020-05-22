Паспорт
Паспорт "ДНР". Фото с сайта Gorlovka Today

Глава "ДНР" Денис Пушилин выпустил "указ" - из него следует, что некоторые владельцы украинских паспортов должны будут в обязательном порядке подавать на получение "паспорта ДНР".

Распоряжение касается так называемой "адресной справки" - документа, который заменяет паспорт в случае, если он утерян или становится недействительным. 

"Страна" разъясняет, кого коснется нововведение и что оно означает. 

Адресная справка в "ДНР". Что это и зачем?

Начнем с того, что вообще такое адресная справка.

В "ДНР" не ставят никакие отметки в паспорт гражданина Украины. Многие жители "республики" продолжают им пользоваться, но со временем сведения в документе должны или могут меняться. 

Пример №1. Человеку после достижения возраста 25 и 45 лет нужно вклеить фотографию в паспорт Украины. В противном случае документ теряет силу. 

Но этот человек не ездит на подконтрольную Украину, чтобы вклеить фотографию. Поэтому он может получить в миграционной службе "ДНР" адресную справку. В ней будет прописан этот нюанс. И житель будет продолжать пользоваться там просроченным паспортом Украины, приложив к нему адресную справку. 

Пример №2. В "ДНР" нельзя устроиться на работу, получать пенсию, поступить в вуз и осуществлять любую другую деятельность без прописки в "республике". 

Однако там живут многие, у кого в паспорте Украины прописка, допустим, Мариуполя или Славянска - городов, подконтрольных Киеву. 

Чтобы человек мог продолжать пользоваться паспортом Украины и вести деятельность в "ДНР", он также получает адресную справку. В ней указывается, что у него есть регистрация в "республике" по такому-то адресу. 

Пример №3. Человек, который живет в "ДНР" и потерял паспорт гражданина Украины. Он не ездит в подконтрольные Киеву регионы и не может его восстановить. Поэтому он делает адресную справку, которая служит главным документом, удостоверяющим личность в "республике".

Эта адресная справка - сугубо "ДНРовский" документ, никакой силы на подконтрольной Украине он не имеет. Она могла выдаваться на любое время - хоть на один месяц, хоть бессрочно. 

Но с 31 июля 2020 года до 31 марта 2021 года во всех организациях "ДНР" будут принимать адресную справку сроком до 6 месяцев. И только в случае, если в ней будет указано, что человек подал документы на паспорт "республики" - или же о том, что он такого права не имеет. В этом суть "указа" Пушилина. 

То есть теперь паспорт "ДНР" должны будут сделать:

  • все жители "республики", у которых пришло время вклеивать фото в паспорт Украины, 
  • у кого в паспорте Украины стоит прописка не из "ДНР". 
  • кто потерял паспорт Украины и удостоверял личность адресной справкой. 

Продолжить пользоваться паспортом Украины смогут (по крайней мере, до 31 марта 2021 года или новых вводных):

  • у кого есть действительный паспорт Украины со всеми актуальными данными и пропиской внутри "республики".

указ Пушилина об адресной справке

Что означает указ Пушилина? 

После публикации указа Пушилина для многих жителей "республики" паспорт "ДНР" станет необходимостью.

Примечательно, что выпущен он был как раз в то время, когда местные жители не могут выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы уладить дела с документами. Например, вклеить ту же фотографию по возрасту. 

Правда, до 31 июля - когда норма вступает в силу - границы уже могут открыть. 

Для тех же, кто живет в "республике" без выезда, но не хотел иметь местного "паспорта" - им придется в перспективе ближайшего полугода определиться. В противном случае они могут лишиться документа, удостоверяющего личность. 

В итоге нововведение может привести к увеличению выдачи местных "паспортов". За которыми в "республике" сейчас ажиотажные очереди - в силу того, что по ним можно получить паспорта Российской Федерации. 

И здесь один из ключевых вопросов для жителей неподконтрольных территорий - начнут ли местные власти быстрее выдавать местные "паспорта"? Ведь по сообщениям местных жителей - сегодня даже подать документ на получение документа "ДНР-вского" образца - целая проблема. 

То есть люди, живущие на неподконтрольной территории, могут столкнуться с тем, что не получат даже адресные справки. 

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