Глава "ДНР" Денис Пушилин выпустил "указ" - из него следует, что некоторые владельцы украинских паспортов должны будут в обязательном порядке подавать на получение "паспорта ДНР".

Распоряжение касается так называемой "адресной справки" - документа, который заменяет паспорт в случае, если он утерян или становится недействительным.

"Страна" разъясняет, кого коснется нововведение и что оно означает.

Адресная справка в "ДНР". Что это и зачем?

Начнем с того, что вообще такое адресная справка.

В "ДНР" не ставят никакие отметки в паспорт гражданина Украины. Многие жители "республики" продолжают им пользоваться, но со временем сведения в документе должны или могут меняться.

Пример №1. Человеку после достижения возраста 25 и 45 лет нужно вклеить фотографию в паспорт Украины. В противном случае документ теряет силу.

Но этот человек не ездит на подконтрольную Украину, чтобы вклеить фотографию. Поэтому он может получить в миграционной службе "ДНР" адресную справку. В ней будет прописан этот нюанс. И житель будет продолжать пользоваться там просроченным паспортом Украины, приложив к нему адресную справку.

Пример №2. В "ДНР" нельзя устроиться на работу, получать пенсию, поступить в вуз и осуществлять любую другую деятельность без прописки в "республике".

Однако там живут многие, у кого в паспорте Украины прописка, допустим, Мариуполя или Славянска - городов, подконтрольных Киеву.

Чтобы человек мог продолжать пользоваться паспортом Украины и вести деятельность в "ДНР", он также получает адресную справку. В ней указывается, что у него есть регистрация в "республике" по такому-то адресу.

Пример №3. Человек, который живет в "ДНР" и потерял паспорт гражданина Украины. Он не ездит в подконтрольные Киеву регионы и не может его восстановить. Поэтому он делает адресную справку, которая служит главным документом, удостоверяющим личность в "республике".

Эта адресная справка - сугубо "ДНРовский" документ, никакой силы на подконтрольной Украине он не имеет. Она могла выдаваться на любое время - хоть на один месяц, хоть бессрочно.

Но с 31 июля 2020 года до 31 марта 2021 года во всех организациях "ДНР" будут принимать адресную справку сроком до 6 месяцев. И только в случае, если в ней будет указано, что человек подал документы на паспорт "республики" - или же о том, что он такого права не имеет. В этом суть "указа" Пушилина.

То есть теперь паспорт "ДНР" должны будут сделать:

все жители "республики", у которых пришло время вклеивать фото в паспорт Украины,

у кого в паспорте Украины стоит прописка не из "ДНР".

кто потерял паспорт Украины и удостоверял личность адресной справкой.

Продолжить пользоваться паспортом Украины смогут (по крайней мере, до 31 марта 2021 года или новых вводных):

у кого есть действительный паспорт Украины со всеми актуальными данными и пропиской внутри "республики".

Что означает указ Пушилина?

После публикации указа Пушилина для многих жителей "республики" паспорт "ДНР" станет необходимостью.

Примечательно, что выпущен он был как раз в то время, когда местные жители не могут выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы уладить дела с документами. Например, вклеить ту же фотографию по возрасту.

Правда, до 31 июля - когда норма вступает в силу - границы уже могут открыть.

Для тех же, кто живет в "республике" без выезда, но не хотел иметь местного "паспорта" - им придется в перспективе ближайшего полугода определиться. В противном случае они могут лишиться документа, удостоверяющего личность.

В итоге нововведение может привести к увеличению выдачи местных "паспортов". За которыми в "республике" сейчас ажиотажные очереди - в силу того, что по ним можно получить паспорта Российской Федерации.

И здесь один из ключевых вопросов для жителей неподконтрольных территорий - начнут ли местные власти быстрее выдавать местные "паспорта"? Ведь по сообщениям местных жителей - сегодня даже подать документ на получение документа "ДНР-вского" образца - целая проблема.

То есть люди, живущие на неподконтрольной территории, могут столкнуться с тем, что не получат даже адресные справки.