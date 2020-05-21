Пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничительные меры подвергают украинок большей опасности потери доходов и сбережений, чем украинцев. При этом 83% медработников, которые находятся "на передовой" во время борьбы с коронавирусом, - это женщины.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного организацией "ООН Женщины".

Сбор информации проводился с 28 марта по 7 апреля 2020 года. Методом онлайн-опроса было опрошено 3310 респонденток и 528 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины и имеют доступ к интернету.

Оказалось, что в связи с коронавирусом каждая пятая женщина и только каждый четвертый мужчина в Украине ожидают, что не будут получать зарплату или доход, если карантин продлят. При этом 82% женщин будут экономить на продуктах, среди мужчин таких респондентов 72%.

77% женщин полагают, что у них возникнут проблемы с арендой жилья и оплатой коммуналки, среди мужчин об этом беспокоятся только 66%.

Оказалось, что на карантине женщины больше, чем мужчины ощущают дополнительную нагрузку в работе по дому. 64% респонденток отметили увеличение времени, которое они тратят на уборку, 51% - на приготовление пищи, 53% - на психологическую и эмоциональную поддержку взрослых членов семьи. Показатели среди мужчин значительно ниже: 44%, 28% и 39% соответственно.

Дополнительная нагрузка на женские плечи упала в связи с переводом учебных заведений на дистанционное обучение. 79% респонденток, имеющих детей школьного возраста, отметили, что в основном именно они занимаются их обучением в этот период. Причем ответы мужчин подтверждают эту тенденцию - только 32% мужчин ответили, что занимаются организацией обучения детей во время карантина.

Между тем, в Украине женщины составляют 83% от общего количества работников здравоохранения. Работницы медицинской сферы и так называемых кризисных сфер (социальные работницы, продавщицы, аптекари и т.д.) имеют повышенный риск инфицирования Covid-19 и сталкиваются с дополнительными расходами, поскольку вынуждены покупать средства индивидуальной защиты за свой счет.

Между тем, в организации отмечают, что с дополнительными трудностями столкнулись женщины-представительницы наиболее уязвимых групп: ВИЧ-позитивные, переселенки, матери детей с инвалидностью и т.п. Некоторые из них в ходе опроса рассказали о своем опыте во время пандемии.

Напомним, социологи выяснили, что треть украинцев считает, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.