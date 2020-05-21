Сегодня с проверкой в Черновицкую область отправились три члена правительства: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Однако неожиданно к ним на пресс-брифинге присоединился бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Выступление Яценюка анонсировал Аваков. Правда, непонятно в каком статусе Яценюк выступал (кроме того, что он сам родом из Черновцов).

В своей краткой речи одетый в черную вышиванку, костюм и защитные перчатки Яценюк поблагодарил правительство за то, что оно обратило внимание на его родную Черновицкую область, которая больше остальных страдает из-за эпидемии коронавируса. Затем он сказал дежурные слова о том, что в эпидемию нужно поддерживать медиков.

Он также заверил, что Украина переживет коронавирус, однако ее ждет вирус экономический, к которому нужно готовиться уже сейчас.

Смотрите выступление экс-премьера с 6:27

Ранее "Страна" рассказывала о целях визита министров в Черновцы.

Яценюк все чаще появляется в украинском медиапространстве. Между тем недавно его обвинили в ликвидации пожарной службы Украины и катастрофической ситуации с тушением масштабных апрельских пожарищ под Чернобылем.