Для всех жителей Киева и области, которые уже успели соскучится по классным праздникам и крутым акциям из-за длительного карантина, у нас есть приятная новость!!!

Мы приглашаем Вас на грандиозное празднование Дня Рождения сразу двух фирменных магазинов Dnipro-M.

Ждем Вас с 22 по 24 мая по адресу: г. Киев, проспект Победы 100А, тел. 067 232 0678.

Подробности на сайте: https://bit.ly/36jdWwG

или на Одесской трассе возле с. Вита-Почтовая, тел: 067 650 3443.

Подробности на сайте: https://bit.ly/3cRMVD5

Вас ожидают множество скидок, подарков, розыгрышей, клонкурсов, мастер-классов и чашечка вкусного кофе.

Празднование будут целых три дня: с 22 по 24 мая. Присоединяйтесь к нам!!!

Сюрпризы для каждого!!

Каждый день мы будем проводить розыгрыши ценных призов!

Среди главных призов:

сетевая дрель-шуруповерт;

аккумуляторный опрыскиватель;

бензиновый триммер;

бензиновая пила;

перфоратор и много другого.

Все желающие могут принять участие в интересных конкурсах "Воздушный дартс" и "Рез бензопилой" и выиграть для себя дополнительные призы.

Парад мастер-классов

В праздничные дни Вас ждет целая серия мастер-классов, к которым может присоединиться каждый желающий и изготовить собственными руками эксклюзивную и полезную вещь для своего дома.

С бензо-, электротриммерами;

С торцовочными пилами;

По деревооброботке;

Со сварочным оборудованием;

Также у Вас есть уникальная возможность проверить надежность нашего инструмента!!! Невероятные краш-тесты ждут Вас с 22 по 24 мая.

Обмен старого на новый

В дни празднования Вас ждет знаменитая и популярная услуга обмена старого инструмента, не важно какого производителя и какого года выпуска, даже не важно работает он или нет, на новенький инструмент от нашего бренда со скидкой 15%.

Не пропустите яркий праздник Дня Рождения фирменного магазина Dnipro-M и получите заряд позитива на все выходные!

Приходите с 22 по 24 мая по адресу г. Киев, проспект Победы 100А, номер телефона магазина - 067 232 0678 или в фирменном магазине Dnipro-M на Одесской трассе, возле с. Вита-Почтовая, номер телефона магазина - 067 650 3443 и получите заряд позитивного настроения на выходные!