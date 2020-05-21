В Одессе "заминировали" важные городские объекты. Фото: Facebook

Правоохранители проверяют информацию неизвестных о заминировании ряда важных городских объектов. 

Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба полиции Одесской области. 

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14.00 в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт".

В данный момент сообщение о минировании проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, в апреле аноним сообщил о минировании Александровской больницы в Киеве. По его словам, взрыв должен был случиться в три часа ночи. В результате все больные были эвакуированы. 

Также мы писали, что в марте в Одессе аноним сообщил о минировании ТРЦ, больниц и вокзалов.

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