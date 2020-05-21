Правоохранители проверяют информацию неизвестных о заминировании ряда важных городских объектов.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14.00 в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт".

В данный момент сообщение о минировании проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, в апреле аноним сообщил о минировании Александровской больницы в Киеве. По его словам, взрыв должен был случиться в три часа ночи. В результате все больные были эвакуированы.

Также мы писали, что в марте в Одессе аноним сообщил о минировании ТРЦ, больниц и вокзалов.