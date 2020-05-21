Подозреваемый в убийстве экс-главы правления ТК "Интер" Сергея Старицкого Леонид Кожара внес залог и вышел на свободу.

Об этом написала дочь Старицкого, Екатерина на своей странице в Facebook, сегодня, 21 мая.

Напомним, в феврале этого года Сергей Старицкий был обнаружен мертвым с пулевым ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен, друг самого Кожары Сергей Старицкий. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

В марте правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Его взяли под арест на два месяца с залогом в 14 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что по словам адвоката Кожары, его жена призналась в совершении преступления, а само убийство было случайностью. После чего Прокуратура Киевской области обвинила ее в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Старицкого, в котором подозревается ее муж.

"Страна" описывала все версии по убийству Старицкого. Подробнее можно почитать здесь.