Жители Черновцов и населенных пунктов области устроили пикет зданием областной государственной администрации, куда сегодня прибыли министры здравоохранения, внутренних дел и Кабинета министров. Люди окружили Арсена Авакова, и он был вынужден с ними поговорить.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец".

Среди участников акции протеста были жители Сокирянского района и города Новоднестровска, возмущенные утвержденным перспективным планом Буковины. Они держали в руках плакаты с надписями: "Ломачинцы - с Новоднестровском", "Услышьте общину энергетиков" и "Наши дети - наше будущее".

Люди из Новоднестровска против того, что в новую объединенную общину войдет только этот город - без сел Белоусовка, Ломачинцы, Васильевка, Раскопинцы и Ожево, которые отойдут Сокирянской общине.

Глава МВД выслушал жалобы пикетчиков и пообещал им навестить Новоднестровск с исполняющим обязанности министра энергетики. Также он рассказал, что в Черновицкой ОГА министр Кабинета министров Олег Немчинов пообщался с представителями четырех общин.

"Завтра мы соберемся в Киеве. Будет министр Чернышев, у нас занимается этим вопросом. Будем искать юридический механизм. Он юрист, и говорит, что есть такие возможности", - сказал Аваков.

Он добавил, что ситуация с Новоднестровской объединенной территориальной общиной более-менее ясна, и что каждая община должна выдвинуть одного представителя, который будет непосредственно контактировать с правительством.

"Мы 20 минут назад имели с президентом селекторное совещание. Мы сказали, что есть такой вопрос, что люди пришли...", - заявил министр внутренних дел.

Еще одной группе людей, не согласных с ликвидацией детского противотуберкулезного санатория "Садгора" в Черновцах в рамках реформы Ульяны Супрун, он сказал, что медреформу фактически остановили.

"У нас ситуация со вторым этапом медицинской реформы трагична. Половина психиатрических больниц, туберкулезных санаториев - практически все закрывается. С этим не согласились, поэтому, по сути второй этап остановили немедленно. И теперь положили заново формировалась поддержка этим заведениям медицинской сферы", - сказал Аваков.

Затем он предложил представителям трудового коллектива санатория приехать сегодня в аэропорт "Черновцы", чтобы пообщаться с министром здравоохранения Максимом Степановым по поводу этой ситуации.

"Здесь выход следующий: если медики говорят, что нужно восстановить, в адекватном состоянии, вы подпишете новый договор с НСЗУ, и вас будут поддерживать, и оно заработает. В принципе, мы исходим из того, что туберкулез - такая же опасная болезнь, как и коронавирус ", - заверил Аваков.

Ранее "Страна" приводила слова министра Степанова о том, что украинским психбольницам не хватает почти миллиард гривен и они находятся на грани закрытия.

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