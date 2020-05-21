Офис генерального прокурора Украины обязан начать расследование возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора… внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, - ред.)… сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины… бывшего вице-президента США ", - говорится в постановлении суда.

Напомним, Виктор Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Президент Петр Порошенко принял решение о его увольнении из-за якобы ультиматума, который поставил ему Джо Байден.

Как сообщалось, 24 февраля ГБР открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства Байдена в работу Шокина.

Также мы сообщали, что нардеп Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в США - вице-президента Джо Байдена, а также госсекретаря времен Обамы Джона Керри, в которых оба американских чиновника настаивали на увольнении Шокина.