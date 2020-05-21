Народные депутаты подали в Конституционный суд представление о неконституционности закона о рынке земли, так как его принятие 30-31 марта произошло с нарушением парламентом собственного регламента. Речь идет о возможном "кнопкодавстве".

Текст представления доступен на сайте КСУ, сообщает sud.ua.

Инициаторами представления от 30 апреля стали 53 народных депутата, преимущественно из фракции "ОПЗЖ" и депутатской группы "За будущее".

Так, в документе говорится, что закон о рынке земли является неконституционным, поскольку его принятие парламентом 30-31 марта произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и одобрения. В частности, речь идет о возможном нарушении парламентом собственного Регламента.

Депутаты отметили, что во время рассмотрения законопроекта №2178-10 и соответствующих поправок к нему, в сессионном зале находились менее необходимых для принятия закона 226 народных депутатов. При этом все обращения по этому поводу к председательствующему игнорировались.

Так, 30 марта в 20:11 народный депутат Михаил Папиев сообщил, что есть необходимость в проведении регистрации народных депутатов, поскольку в зале нет необходимых 226 народных депутатов. Тем не менее, поправки все равно ставились на голосование и за их отклонение неизменно голосовали более 200 народных депутатов.

В 20:14 народный депутат Василий Нимченко еще раз обратился к председательствующему с требованием пересчета народных депутатов в сессионном зале, однако тоже безрезультатно.

В 20:20 народный депутат Александр Колтунович сообщил, что по подсчетам в пленарном зале находятся только 126 народных депутатов, при этом на местах физически отсутствующих депутатов в пультах системы для голосования находятся их карточки. Тем не менее, поправки продолжали отклоняться более чем 200 голосами.

В связи с этими обстоятельствами, нардепы просят КСУ признать закон несоответствующим Конституции. Теперь в этом будет разбираться Конституционный суд.

Напомним, что КСУ также рассматривает представление относительно закона о рынке земли за подписью 48 народных депутатов. Его инициаторами стали народные депутаты фракции "Батькивщина" и представители все той же группы "За будущее".

Также мы писали, что нардепы внесли уже 12 постановлений об отмене закона о рынке земли.