Лычаковский райсуд Львова не стал штрафовать львовян за то, что они во время карантина находились втроем рядом с лавочками у кафе. Полицейские, которые составили протокол на компанию, утверждали, что раз есть лавочки - то это сквер. Суд решил, что такая логика не работает, более того, является правовым произволом.

Об этом свидетельствует решение Лычаковского райсуда от 7 мая, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

Админпротокол на троих львовян полицейские составили 11 апреля. Жители города стояли вечером возле Violin Coffee по адресу ул. Пасечная, 90. При этом они утверждают, что расстояние между ними составляло около 2 метров.

Полицейские обвинили львовян в том, что те нарушили режим карантина, а именно находились втроем в сквере, "поскольку там есть лавочки, поэтому это можно расценивать как сквер".

Впрочем, суд в своем решении упомянул, что у понятия сквер есть четкое определение, обозначенное в приказе Министерства строительства. По закону сквер - это упорядоченная и озелененный участок площадью от 0,02 га до 2,0 га, который является элементом архитектурно-художественного оформления населенных мест, предназначенная для кратковременного отдыха населения. А в постановлении Львовского горсовета, утверждающем перечень скверов в Лычаковском районе города объектов по адресу улица Пасечная, 90 нет.

"Таким образом, отнесение работником полиции части улицы к общественному месту "скверу" лишь по принципу "потому что там есть лавочки" является правовым произволом", - сказано в документе.

Указывается также, что право на свободное передвижение граждан закреплено в Конституции Украины.

В решении также уточняется: "судья убежден, что Конституция - вечная, а коронавирус - временный, потому согласен с высказыванием австрийского императора Фердинанда I - "Пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир".

Напомним, Кабмин ввел в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. Это значит, что в регионах будут внедряться послабления ограничительных мер, но исходя из эпидемиологической ситуации.

Впрочем, во Львове и Ровенской области отказались смягчать карантин с 22 мая.