Глава "ДНР" Денис Пушилин, ранее запретивший жителям "республики" покидать ее пределы, 19 мая подписал указ "Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики". Документ обязывает граждан, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории "республики", оформить паспорт "ДНР".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Идентификацию будут проводить, выдавая адресную справку. Срок ее действия ограничивается 6 месяцами. Ее и раньше оформляли тем, кто получил паспорт Украины после 7 апреля 2014 года - для его легализации в неподконтрольных Киеву районах.

Справка давала обладателям право на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат и возможность обучаться в учебных заведениях, которые находятся в "ДНР".

С 31 июля 2020 года адресная справка как документ, удостоверяющий личность, будет приниматься при наличии в ней отметки о подаче документов на паспорт "ДНР" либо о невозможности таковой. То есть к моменту истечения действия справки зарегистрированный на территории Донецкой области и проживающий в "республике" человек обязан уже иметь паспорт "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что Пушилин распорядился в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, называть Донецк "городом Сталино".

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