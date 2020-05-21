В Ровенской и Львовской областях не планируют существенно ослаблять 22 мая карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Так, в Ровенской области, которая входит в тройку регионов с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, за минувшие 24 часа зафиксировали антирекорд по заразившимся инфекцией.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

"Такое решение об ограничениях приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на Covid-19. Это антирекорд для области", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По данным Коваля, вспышка коронавируса была обнаружена в Здолбуновском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В учреждении подтверждены 12 случаев - шесть сотрудников и шесть подопечных - из них восемь госпитализированы.

"Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - добавил Коваль.

"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних семи дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - подытожил он.

Аналогичное решение по продолжению карантинных мер приняли и во Львове. Главный медик города Владимир Зуб заявил, что в городе еще рано существенно ослаблять карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской администрации

"Если говорить объективно, то по тех критериях, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных ослаблений. Но и ужесточать карантин не будем", - сказал Зуб.



По его словам, сейчас в городе ситуация с коронавирусом стабильная.



"Можно ослаблять (карантин - Ред.), если в течение недели позитивных ПЦР-тестов не более чем 12 на 100 000 населения. Если брать за основу, что во Львове есть 750 000, то должно быть не более 90 позитивных результатов, а у нас пока более 100", - подытожил Зуб.



Как отмечается, в городе пока не знают, когда откроются детские сады. Тоже самое касается возобновления работы спортзалов и бассейнов.

Напомним, по данным на утро 21 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 706 человек. За сутки выявлено 476 новых заболевших, выздоровели 272 пациента, умерли 16 человек.

Ранее мы подробно описывали, когда на втором этапе смягчения карантина в стране заработает транспорт. Работа транспорта в Украине начнет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая.