Законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны Украины был сегодня презентован 20 мая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В заседании комитета также участвовали замглавы Минобороны Александр Полищук, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, замглавы МВД Антон Геращенко и представитель Офиса президента Петр Ярошенко.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Также нардепы начали рассмотрение предложений президента Украины к закону "О признании утратившем силу ЗУ "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины".

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями законопроект № 2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины", который предусматривает внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности для достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минобороны пообещали приветствие "Слава Украине" не отменять, а закрепить отдельным приказом.