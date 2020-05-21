В пятницу, 22 мая, в Украине будет прохладно - и днем, и ночью. При этом в северо-восточной части страны ожидаются дожди, местные осадки возможны и в западных регионах.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"22 мая - особенный для украинцев день. День, когда Тарас Григорьевич Шевченко навсегда поселился в любимой нашей Украине. День перезахоронения в Каневе. Завтра в Каневе будет прохладно, порывистый северный ветер, +10...+12 градусов, локальный небольшой дождь", - написала Диденко.

По словам синоптика, в Украине в пятницу ночью ожидается +2...+8 градусов, на западе и в центре вероятны заморозки, днем ​​+10...+15 градусов.

"Словом, холодяка. Ветер с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины. На юге и Закарпатье - солнце. На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями", - сообщила Наталья Диденко.

По ее данным, в Киеве 22 мая будет холодно, днем ​​не выше +10...+13 градусов. Локальные дожди возможны, но существенных осадков не ожидается. День ожидается ветреным.

Напомним, до конца недели, по данным ГСЧС, в Украине ожидаются заморозки, температура местами опустится до -3 градусов.