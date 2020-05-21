В четверг, 21 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал "антиколомойский" закон, разблокированный парламентом 19-го числа. Документ направлен президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Теперь глава государства должен подписать закон о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Отметим, упомянутый закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. Его принятие было последним из требований МВФ.

Напомним, что "антиколомойский" закон во втором чтении Рада приняла 13 мая. За него свои голоса отдали 270 нардепов.

Также мы писали, что законопроект был поддержан в первом чтении в конце марта. Во время подготовки документа ко второму чтению к нему было подано около 16 тысяч правок.