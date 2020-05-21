Министр юстиции Денис Малюська допускает, что на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", где устраивают аукционы по продаже собак, скоро могут выставить трех львов и пять медведей.

Об этом он написал в на своей странице в Facebook, сегодня, 21 мая.

"Таких интересных объектов продажи бывает много. Вероятно скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно", - написал он.

Министр прокомментировал ситуацию с аукционом по продаже собак. По его словам, это конфискованные собаки по решению судов и не за долги. Так, одна из таких животных укусила прохожих и по решению суда владелец собаки был оштрафован постановлением суда, ее пришлось конфисковать.

"То есть речь не идет о продаже за долги. Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/учебу", - написал министр.

Он также добавил, что исполнительная служба действительно во исполнение решений судов вынуждена отбирать животных у их владельцев.

"Часто это идет на пользу животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания. Иногда их забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют ценность", - добавил министр.

По словам министра, он вместе с нардепами обсудит варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций.

Напомним, вчера, 20 мая, появилась информация о том, что на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже питбультерьера.

Сегодня мы сообщали, что в "СЕТАМ" прокомментировали продажу собак Минюстом. Оказалось, что на аукционы часто выставляют и других животных.