Нацсовет по теле- и радиовещанию после карантина проведет внеплановую проверку телеканала "1+1" - за то, что в сюжете новостей "ТСН" показали карту Украины без Крыма.

Об этом 21 мая сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацсовете сообщили, что на "1+1" им пожаловалась Служба безопасности Украины. Оказалось, что 13 апреля в новостном сюжете "ТСН" под названием "Обвал цен" (в 20:25) показали карту Украины без аннексированного Крыма. Журналисты при этом сослались на карту, опубликованную на интернет-странице международной организации "Nord Pool Spot". Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия).

"Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию. По результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение. Проверка компании состоится после завершения карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, как олигархи и Зе пытаются поделить контроль над медиарынком.