В Луганской области пятница, 22 мая, объявлена Днем траура из-за гибели командира батальона полиции Луганск-1 Сергея Губанова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной-гражданской администрации, в четверг, 21 мая.

Напомним, в ночь на 21 мая от осколочных ранений в зоне проведения Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1", полковник полиции Сергей Губанов. Он подорвался на мине противника. Кроме полковника, от взрыва мины пострадали еще три бойца. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что на Донбассе от мин получают ранения и погибают как военные, так и гражданские. Прошлым летом "Страна" сообщала о случае под Луганском, где четверо украинских военных подорвались на мине. Двое из них погибли.