Пресс-служба Владимира Зеленского некорректно отчиталась о подарках, которые Владимир и Елена Зеленские в честь Дня вышиванки передали главам других государств. Среди адресатов значится и президент Канады, который в числе лидеров других государств получил от главы Украины вышиванку.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран ", - говорится в официальном сообщении.

Стоит отметить, что совершенно не понятно, кто получил подарок Зеленского в Канаде, поскольку такой должности, как президент в этой стране не существует. Формально первым лицом Канады является королева Великобритании Елизавета II, а в стране ее представляет генерал-губернатор. Правительство возглавляет Джастин Трюдо.

Вероятно, после того, как информация об очередной досадной ошибке пресс-службы разошлась по СМИ, текст сообщения на сайте Офиса президента подкорректировали, изменив слово "президенты" на "лидеры", ну а "первые леди" вовсе исчезли из текста. Так что получат ли свой подарок Меланья Трамп и Софи Трюдо - неизвестно.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили лидеры Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики, стран Балтии и других государств", - говорится в обновленном сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что геометрию собираются преподавать с помощью вышиванок.

Также мы сообщали, что Шахтер подарил Манчестер Сити вышиванки и украинские паспорта.