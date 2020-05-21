Нардепы депутатского объединения "За будущее" объявили о создании новой партии с одноименным названием, которую возглавил народный депутат Игорь Палица. Учредительный съезд прошел в среду, 20 мая.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба политсилы в Facebook.

"Мы год ждали перемен к лучшему - улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели. Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны", - заявил лидер новосозданной партии Игорь Палица.

Игорь Палица - народный депутат. С 2014 года по 30 мая 2015 года возглавлял Одесскую областную государственную администрацию. С июля 2015 года вошел в состав политсовета партии "УКРОП", в ноябре того же года стал председателем Волынского областного совета.

Является близким соратником и партнером олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, в конце августа депутаты 9 созыва из числа самовыдвиженцев сформировали депутатскую группу "За будущее".

Ранее "Страна" подробно рассказывала про образование этой депутатской группы из депутатов-мажоритарщиков. Они ориентируются на Авакова и Коломойского.