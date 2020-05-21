Киев начинает снимать ограничения в условиях продленного до 22 июня карантина.

Мэр Виталий Кличко сегодня, 21 мая, рассказал, как столица будет выходить из карантина. В целом схема такая: с 23 мая начнет работать наземный городской транспорт, спортплощадки в парках и магазины. С 25 мая заработает метро, а с 1 июня - откроют детские сады, спортзалы (без бассейнов) и пляжи.

Отметим, что все привычные сферы начнут работать в "урезанном" формате, как того требовал Минздрав. В автобусы будут пускать хоть и без спецпропусков, зато в масках и заполняя салон лишь до половины.

В детских садах спрячут мягкие игрушки, а абонемент в спортзал не будет учитывать бассейн и спа, которые все еще остаются закрытыми.

Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и держать при себе антисептик.

Детальнее о том, что и когда откроется в Киве - разбиралась "Страна".

Наземный городской транспорт

Трамваи, троллейбусы и автобусы начнут работать в обычном режиме с 23 мая.

Пассажиров будут пропускать в масках. Средства защиты также должны быть у кондуктора и водителя. При требовании в 50% заполненности салона, "стоячих" пассажиров в транспорте быть не должно.

При этом рассадка должна быть такой, чтобы рядом с пассажиром, впереди и сзади него было свободное место. Контроль за соблюдением всех правил в общественном транспорте возложат на "Муниципальную стражу" и полицейских.

В каждом транспорте должно обеспечиваться информирование пассажиров о мерах профилактики коронавируса. Перед каждым рейсом в транспорте нужно проводить влажную уборку, а у дверей целесообразно разместить антисептики.

Метро

Работа метрополитена возобновится с понедельника следующей недели, 25 мая. Напомним, метро не работает уже 65 дней - с 17 марта.

Условием для функционирования метрополитена остается соблюдение противоэпидемических мер: социальное дистанцирование и масочный режим.

Магазины

Торговые точки площадью до 1000 кв.м начнут работать с 23 мая.

Промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки откроются с 25 мая.

Решение об открытии больших торговых центров в КГГА обещают утвердить отдельно. Это произойдет уже после того, как метро возобновит свою работу.

Детские садики

В столице работу детских садиков планируют возобновить с 1 июня. При этом Минздрав прописал запрет на мягкие игрушки и полотенца, контакт воспитателя и детей.

В детсадах изменят режим питания и сделают перестановку в комнатах. Температурный скрининг детей будет проводиться каждые 4 часа. Детей с температурой выше 37,2 градуса не допустят в садик.

Родители должны обучить детей "правилам этикета кашля" и приводить детей в садик в масках. Все концерты с участием родителей запрещены.

Школы и вузы

С 1 июня киевские школы откроют для выпускников 11 классов, которые сдают ЗНО. Откроются также высшие профтехучилища и вузы для абитуриентов.

Впрочем, учащиеся должны учитывать, что их не допустят к тестированию с высокой температурой и признаками ОРВИ. А в учреждениях должны быть мыло, антисептики и бумажные полотенца.

Парты в классах и аудиториях расставят с соблюдением дистанции, а помещение будут проветривать каждые полчаса. Уборка проводится с дезинфекцией, а во время ЗНО будут дежурить медики.

Спортзалы

Спортивные и детские площадки в парках, скверах и придомовых территориях начнут полноценно работать уже с 23 мая.

Спортивные школы возобновят работу с 1 июня. В это же время откроются спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры.

Их работа в условиях адаптивного карантина изменится: не будут работать бассейны и спа, а групповые тренировки изменят формат (не более одного человека на 5 квадратных метров). На входе появятся антисептики и информационные баннеры о дезинфекции рук.

Тренажеры должны быть установлены не ближе чем 2,5 метра друг от друга. Все полотенца должны быть бумажными. Спортинвентарь нужно дезинфицировать. Работники должны находится в спортзале в защитной маске и перчатках, а сотрудники старше 60 лет и с хроническими заболеваниями должны быть отстранены до окончания карантина.

Пляжи

Зоны отдыха и пляжи около водоемов, которые обеспечат выполнение противоэпидемических требований, откроются с 1 июня.

Мэр Киева подчеркнул, что все запланированные послабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. "Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне серьезно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности", - сказал он.