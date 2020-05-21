В третий четверг мая отмечается День вышиванки. В этот день уже несколько лет подряд многие известные люди Украины надевают национальные вышитые рубахи.

"Страна" рассказывает, кто из артистов и политиков решил поддержать традицию 21 мая в этом году.

День вышиванки отметили президент Владимир Зеленский с супругой Еленой, нарядившись в сорочки от украинского бренда ETNODIM. Первая леди выбрала блузу Meduza Night за 3 200 грн, а глава государства - льняную рубаху с черной вышивкой за 2 600 грн.

К слову, бренд на своей странице в Facebook решил похвастать тем, что его продукцию выбрали первые лица страны, и нарвался на критику порохоботов.

В комментариях известный сторонник Порошенко Виталий Гайдукевич написал: "теперь точно знаю, где не покупать вышиванки. Пишите еще. Потенциальными клиентами могут быть "Бужанский, Дубинский, Брагарь, Портнов, например". И

Также хейтеры президента заявили, что пара на фото не имеет отношения к "генетическому коду Украины", а вещи компании ETNODIM покупали не столько избиратели Зеленского, сколько электорат Порошенко.

Украинская дизайнер Юлия Магдыч показала в своем Facebook двух звезд, выбравших ее вышиванки: беременную певицу Джамалу и фронтмена группы "Дзидзьо" Михаила Хому.

В вышиванке сфотографировался депутат из "Слуги народа" Александр Куницкий.

Мэр Киева Виталий Кличко провел в вышитой рубахе свой телебрифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в столице. В соцсети Instagram он затем написал, что эту сорочку ему недавно подарили, и призвал уважать украинские традиции.

В вышиванке сегодня появился и "слуга народа" Александр Ткаченко. Поверх традиционной рубахи он накинул кожаную куртку.

Надел вышиванку и нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Сергей Левочкин.

Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко сфотографировалась на День вышиванки в наряде, стилизованном под этническую одежду украинцев.

Звезда советской и украинской эстрады София Ротару тоже не забыла о сегодняшнем празднике, появившись перед камерой в вышитом платье с кисточками.

С Днем вышиванки украинцев поздравили члены 25-й антарктической экспедиции. Они оделись в сорочки и прочитали стихотворение Дмитрия Павлычко "Два цвета".

Начальник станции "Академик Вернадский" Юрий Отруба

Видео: Facebook/ AntarcticCenter

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленские отправили в подарок вышиванки мировым лидерам стран: США, Франции, Канады, Польши, Турции и других.

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