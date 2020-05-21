Акционерное общество "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня. На вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский", сообщается на сайте ведомства.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции" Киев-Пассажирский" уже демонтировано МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтировано пригородный вокзал", - отметил Криклий.

Напомним, мы писали, как будут запускать транспорт в Украине. На втором этапе выхода из карантина начнут ходить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, а также все пассажирские поезда согласно графику.

Ранее мы сообащали, что в "Укрзализныци" разработали план поэтапного восстановления пригородного сообщения. На первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируется назначить еще 571 поезд, чтобы полностью восстановить железнодорожное движение.