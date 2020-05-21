На записи одного из разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена в апреле 2016 года, Байден сказал Порошенко вернуть в прокуратуру ранее уволенных замов главы ГПУ Виталий Касько и Давид Сакварелидзе.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в YouTube-канале "Свободный".

"Вы двигаетесь дальше, но ощущаете давление. И это, безусловно, вопрос генерального прокурора. Вопрос не только в том, что вам нужно найти на замену кого-то из новых людей, нужно будет вернуть тех, кто напуган, тем, кто ушел (Касько и Сакварелидзе - Ред.)", - сказал Байден Порошенко в ходе телефонного разговора 14 апреля 2016 года.

То есть речь шла о том, что нужно вернуть уволенных с должностей заместителей генпрокурора Виталия Касько и Давида Сакварелидзе.

После этого разговор Байдена и Порошенко складывался так:

Порошенко: Что касается Офиса генпрокурора, как мы и договаривались. Кстати, я хочу поблагодарить вас за то, что во время моего пребывания в Вашингтоне Тори напавила мне сигнал о поддержке кандидатуры Луценко. Мне только надо было получить подтверждение вашего сигнала поддержки.

Байден: Это ваш выбор, и это хорошо для нас.

Порошенко: Это именно то, что я хотел услышать от вас.

Байден: Хорошо, Петр. Я никогда не подводил вас, и мы продолжим усилия, чтобы продвинуться в этом процессе.

Порошенко: На самом деле, спасибо вам большое, это именно то, что я ожидал.

Так, 16 апреля Порошенко и Байден обсудили, что нужно вернуть двух людей в Генпрокуратуру и что кандидатура Юрия Луценко согласовывалась в Вашингтоне, на то время с администрацией Обамы.

Отрывок про Сакварелидзе и Касько с 2.07.23

Напомним, "Страна" провела расследование о том, кто слил разговоры Байдена.

Отметим, что Виталий Касько в 2019 году снова вернулся в прокуратуру. Генпрокурор Рябошапка подписал приказ о назначении своим первым замом Касько осенью.

"Страна" подробно писала о том, что известно о Касько и Сакварелидзе, а также об их увольнении из Генпрокуратуры в 2016 году.